اقفال مخيم برج الشمالي لليوم الثاني على التوالي

لليوم الثاني يستمر اقفال مخيم برج الشمالي احتجاجاً على سياسة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" تجاههم، التي يصفها الأهالي بـ "الخانقة" من حيث تجاهلها دمجهم في برنامج العسر الشديد والأمان الاجتماعي، نظراً لظروفهم المعيشيّة والاقتصادية المتردّية.