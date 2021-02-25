وزني بحث مع أوهانيان مشروع موازنة 2021 وقانون برنامج إنشاءات الملاعب الرياضية

استقبل وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال د. غازي وزني وزيرة الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال فارتينيه أوهانيان وتم البحث في موضوع مشروع موازنة 2021 وقانون برنامج إنشاءات الملاعب الرياضية.