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لبنان
وزني بحث مع أوهانيان مشروع موازنة 2021 وقانون برنامج إنشاءات الملاعب الرياضية
Lebanon 24
25-02-2021
|
11:28
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استقبل وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال د. غازي وزني وزيرة الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال فارتينيه أوهانيان وتم البحث في موضوع مشروع موازنة 2021 وقانون برنامج إنشاءات الملاعب الرياضية.
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