لبنان

وزني بحث مع أوهانيان مشروع موازنة 2021 وقانون برنامج إنشاءات الملاعب الرياضية

Lebanon 24
25-02-2021 | 11:28
A-
A+
Doc-P-797247-637498494508741041.jpg
Doc-P-797247-637498494508741041.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال د. غازي وزني وزيرة الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال فارتينيه أوهانيان وتم البحث في موضوع مشروع موازنة 2021 وقانون برنامج إنشاءات الملاعب الرياضية.
مواضيع ذات صلة
وزارة الشباب والرياضة اطلقت حملة للحث على التسجيل لتلقي اللقاح
lebanon 24
25/02/2021 14:05:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون استقبل وزيرة العدل ماري كلود نجم وتم التأكيد على ضرورة الإسراع بالتدقيق الجنائي المالي لاسيما بعد ورود أجوبة مصرف لبنان إلى وزارة المالية
lebanon 24
25/02/2021 14:05:28 Lebanon 24 Lebanon 24
في بلد عربي: مؤسسة مديونة للحكومة بأموال طائلة.. ووزارة المالية ترفض التقسيط!
lebanon 24
25/02/2021 14:05:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تمديد مهل.. بيان هام من وزارة المالية الى المواطنين
lebanon 24
25/02/2021 14:05:28 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة المال

غازي وزني

وزارة الشباب والرياضة

فارتينيه أوهانيان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:49 | 2021-02-25
13:47 | 2021-02-25
13:32 | 2021-02-25
13:26 | 2021-02-25
13:25 | 2021-02-25
13:11 | 2021-02-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website