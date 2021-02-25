لبنان

وفد التيار من بكركي: هذا الصرح اكبر من ان تطاله سهام السلبية

Lebanon 24
25-02-2021 | 11:31
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أعلن النائب روجيه عازار، بعد لقاء وفد من "التيار الوطني الحر" البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في بكركي، "اننا تزودنا منه رؤيته للأمور، وكانت مناسبة للبحث في المستجدات السياسية وفي مقدمتها الاستحقاق الحكومي".

 

وقال: "بحثنا في موضوع تشكيل حكومة قادرة بتركيبتها وبرنامجها على تحقيق الإصلاح المطلوب واكتساب ثقة اللبنانيين قبل كل شيء، وقد لمسنا حرص غبطته على أن يتم الاستحقاق بأسرع وقت ومن ضمن الأصول والقواعد الميثاقية والدستورية وعلى أساس الشراكه الوطنية الكاملة، وأبلغناه اننا على استعداد للبحث والمساعدة في اي طرح".

 

واكد عازار ان "هذا الصرح اكبر من ان تطاله سهام السلبية".

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