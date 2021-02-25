الجيش: تمارين تدريبية وتفجير ذخائر في مناطق مختلفة

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:"بتاريخه ما بين الساعة 10.00 والساعة 16.00، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام، بتفجير ذخائر غير منفجرة في محيط البلدات الجنوبية التالية: عمرا، ميس الجبل، مركبا وحولا".وصدر بيان ثان، افاد ان " وحدة من الجيش ستقوم بتاريخ 26 / 2 /2021 ما بين الساعة 8.00 والساعة 13.00، بإجراء تمارين تدريبية في مركز تدريب سقي أبو علي - طرابلس، تتخللها رمايات بالأسلحة الخفيفة".وفي بيان آخر، اعلنت انه "لغاية 18 / 3 / 2021، ستقوم وحدة من الجيش بإجراء تمارين تدريبية ليلية ونهارية في مخيم التدريب - تربل، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية واستخدام متفجرات وقنابل صوتية ومدخنة".كما اصدرت بيانا رابعا، اشارت فيه الى ان "وحدة من الجيش ستقوم لغاية 26 / 2 / 2021، بإجراء تمارين تدريبية ليلية ونهارية في منطقة كفرفالوس، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية".وفي بيان خامس ، اعلنت المديرية انه "لغاية 28 / 2 / 2021 ما بين الساعة 8.00 والساعة 24.00 من كل يوم، ستقوم وحدة من الجيش بإجراء تمارين تدريبية في مناطق العاقورة- أفقا- اللقلوق وحقل تدريب تم رطيبة تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة المتوسطة والثقيلة واستخدام متفجرات".كذلك صدر بيان سادس، افاد ان "وحدات من الجيش ستقوم لغاية 26 /2 /2021 من الساعة 7.00 حتى الانتهاء بإجراء تمارين تدريبية في حقول تدريب: مزرعة حنوش - حامات، بولونيا، برمانا- العيون، عين سعادة، مجمع الحريري- كفرفالوس ومنشآت الزهراني، يتخللها استعمال ذخيرة خلبية وذخيرة حيّة بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.لذا، تدعو قيادة الجيش المواطنين وأصحاب مراكب الصيد والنزهة، إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه".وفي بيانها الختامي اشارت الى انه "لغاية 1 /3 /2021، ستقوم وحدة من الجيش باجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية في مناطق حدث الجبة، ديمان، حصرون، جبل العروبة، القموعة، وادي خالد، أكروم، جبل المالح، رأس مسقا، الكورة، جرد الضنية، بشري، إهدن - الشمال، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية".