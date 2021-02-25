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لبنان
ميقاتي: لضرورة أن تأخذ العدالة مجراها بملف احراق مبنى بلدية طرابلس والمحكمة الشرعية
Lebanon 24
25-02-2021
|
12:19
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أجرى الرئيس نجيب ميقاتي اتصالاً بالوزير فهمي شاجباً ما حصل بحق رئيس بلدية طرابلس رياض يمق في مكتب محافظ الشمال رمزي نهرا امس.
ودعا وزير الداخلية الى فتح تحقيق بما جرى، واتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على الأصول والأعراف وموقع رئيس بلدية طرابلس، خصوصا أن رئيس البلدية منتخب من الشعب ويجب أن يتم التعامل معه على هذا الاساس".
ميقاتي: لضرورة أن تأخذ العدالة مجراها في ملف احراق مبنى بلدية طرابلس والمحكمة الشرعية وللتعمق بالتحقيقات لتحديد المسؤوليات والإسراع في إصدار الأحكام والإعلان عن الجهات التي حرضت ومولت ووقفت وراء ما حصل.
وشدد "على ضرورة ان تأخذ العدالة مجراها في ملف احراق مبنى بلدية طرابلس والمحكمة الشرعية"، ودعا الى "التعمق بالتحقيقات لتحديد المسؤوليات والاسراع في اصدار الاحكام والاعلان عن الجهات التي حرضت ومولت ووقفت وراء ما حصل".
وكان الرئيس ميقاتي تابع من مكتبه في طرابلس سير الأعمال في "مراكز العزم للرعاية الصحية والاجتماعية" وأعطى توجيهاته ببذل كل الجهود لتلبية مطالب المواطنين والوقوف الى جانبهم.
وكان ميقاتي استقبل النائب علي درويش مع وفد من منطقة جبل محسن، ورئيس الرابطة الثقافية رامز الفري، وعرض الاوضاع النقابية والعمالية مع نائب رئيس اتحاد عمال الشمال النقيب شادي السيد.
كما استقبل اعضاء من مجلس بلدية طرابلس ومخاتير وهيئات اهلية واجتماعية، واستمع من المواطنين الى معاناتهم مع التقنين القاسي في التيار الكهربائي. واجرى سلسلة اتصالات مع المعنيين بهذا الخصوص وشدد على ضرورة انصاف طرابلس في التغذية الكهربائية واعتماد العدالة فيها.
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