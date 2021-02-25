وقفة تضامنية مع رئيس بلدية طرابلس

تداعت فاعليات طرابلس الاجتماعية والنقابية والشعبية ومحتجو طرابلس وأعضاء المجلس البلدي، الى وقفه تضامنية، امام مبنى البلدية تضامنا مع رئيسها الدكتور رياض يمق واحتجاجا على "تعرضه امس الى احتجاز لفترة غير قصيرة من الوقت في مكتب محافظ الشمال رمزي نهرا اثناء تحقيق إداري حول أحداث طرابلس وحرق مبنى البلدية".وأكد النقيب السابق لأطباء الاسنان واثق المقدم بإسم المشاركين ان "التعرض لرئيس البلدية هو تعرض لطرابلس بكل اطيافها السياسية والدينية والاجتماعية"، وطالب بـ "اقالة المحافظ وكف يده بعد سلسلة أعمال تسلطية قام بها خلال توليه منصب محافظ الشمال".