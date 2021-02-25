الجيش: خروق جوية معادية في عدة مناطق

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:"خرقت طائرتان حربيتان تابعتان للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 24 / 2 /2021 الساعة 12.05 الأجواء اللبنانية من فوق رميش واتجهتا شمالا وصولا حتى فوق البحر مقابل شكا، ونفذتا طيرانا دائريا فوق البحر بين شكا والجنوب، ثم غادرتا عند الساعة 13.30 من فوق بلدة الناقورة.تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".وفي بيان آخر، اعلنت انه "بتاريخ 24 / 2 /2021 اعتبارا من الساعة 9.30 ولغاية الساعة 20.40 تم تسجيل 7 خروق جوية من قبل طائرات استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مختلف المناطق اللبنانية.تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".