لبنان

في السيوفي.. مواطن يطلق النار

Lebanon 24
25-02-2021 | 12:28
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 خرج احد سكان منطقة السيوفي - الأشرفية من منزله وبدأ باطلاق النار على جيرانه بواسطة بندقية صيد يملكه
 
 
 
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السيوفي

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