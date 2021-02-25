لبنان

"المستقبل" من دار الفتوى: الحريري يعمل استنادا إلى الدستور

Lebanon 24
25-02-2021 | 12:39
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 استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، رئيسة كتلة "المستقبل" النائبة بهية الحريري على رأس وفد من نواب الكتلة.
 
بعد اللقاء تحدث باسم الكتلة النائب وليد البعريني الذي قال: "بتكليف من دولة الرئيس سعد الحريري زرنا اليوم صاحب السماحة في دار الفتوى، دار كل اللبنانيين واستمعنا إلى نصائحه وتزودنا بتوجيهاته، التي تدعو إلى التضامن والوحدة بين اللبنانيين في هذه الظروف الصعبة لمواجهة الأزمة التي يمر بها لبنان".

اضاف: "أبلغنا سماحته تحيات واحترام دولة الرئيس، ونقلنا له أن الرئيس سعد الحريري ومنذ تكليفه، عمل جاهدا للوصول إلى حكومة مهمة من أصحاب الاختصاص غير الحزبيين، المشهود لهم بالكفاءة لإجراء الإصلاحات الضرورية، ووقف الانهيار وإعادة إعمار ما دمره انفجار المرفأ".

وتابع: "كما أكدنا أيضا لصاحب السماحة، أن دولة الرئيس الحريري يعمل استنادا إلى الدستور، وهو حريص على حقوق جميع اللبنانيين الذين نبذوا اللغة الطائفية والمذهبية التي دمرت البلاد".

وختم: "لقد أبلغنا سماحته، أن الرئيس الحريري كرَّس كل علاقاته الخارجية وهو يقوم بزيارات عدة لدول شقيقة وصديقة، لتأمين شبكة دعم عربية ودولية للبنان، تساعده في تخطي المشاكل التي يعيشها".
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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