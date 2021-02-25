جريحان في حادث سير على أوتوستراد زوق مصبح

اصيب شخصان بجروح مختلفة في حادث تصادم ظهر اليوم بين سيارة، وفان على المسلك الغربي لأوتوستراد زوق مصبح قبالة تمثال يسوع الملك .



وسارعت إلى المكان فرق الإسعاف في مركز الدفاع المدني في جونية، ونقلت الجريحين إلى مستشفى سيدة لبنان، وتسبب الحادث بزحمة سير على المسلك المذكور، وعملت عناصر من مفرزة سير جونية على تسهيل حركة المرور ورفع المركبتين من المكان.