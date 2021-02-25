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لبنان
كركي يطالب بـ46 مليار ليرة للمستشفيات والأطباء
Lebanon 24
25-02-2021
|
13:07
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أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي قرارا حمل الرقم 95 بتاريخ 25/2/2021، قضى بإعطاء المستشفيات المتعاقدة معه سلفات مالية عن شهر شباط 2021 بلغت قيمتها حوالي 46 مليار ل.ل. توزع بين المستشفيات والأطباء"، على ان تحول هذه المبالغ الى حسابات المستشفيات واللجان الطبية فيها في الأيام القليلة المقبلة".
وجاء في بيان صدر عن مديرية العلاقات العامة في الصندوق، الآتي:
"منذ مطلع العام المنصرم والعالم أجمع منهمك في مواجهة انتشار جائحة كورونا التي شلت القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والحياتية المختلفة، قابله استنفار واستنزاف للقطاع الصحّي بأطقمه الطبية والتمريضية والاستشفائية وغيرها.
والتزاما منه بحماية أمن المضمونين الصحي وإعطاء الجهات المتعاقدة مع الصندوق حقوقها المالية، أصدر المدير العام الدكتور محمد كركي قرارا حمل الرقم 95 بتاريخ 25/2/2021 قضى بموجبه إعطاء المستشفيات المتعاقدة معه سلفات مالية عن شهر شباط 2021 بلغت قيمتها حوالي 46 مليار ل.ل. توزع بين المستشفيات والأطباء وسوف تحول هذه المبالغ الى حسابات المستشفيات واللجان الطبية فيها في الأيام القليلة القادمة.
وفي هذا السياق، أعاد الدكتور كركي التأكيد على أصحاب المستشفيات وكل القيمين على هذا القطاع أن يلتزموا بالتعرفات المعتمدة من قبل الصندوق وعدم تقاضي فروقات مالية أو مبالغ تأمينية مسبقة وتحميل المضمون 10% فقط من قيمة الفاتورة الاستشفائية، محذرا المخالفين باتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة التي قد تصل الى حد فسخ العقد نهائيا مع الصندوق كما حصل مع بعض المستشفيات المخالفة في الاسابيع القليلة الماضية وشاكرا التضحيات التي لا تقدر بثمن المقدمة من قبل الجهازين الطبي والتمريضي والاستشفائي بشكل عام.
كما، وتوجه المدير العام الى المضمونين الكرام، داعيا إياهم إلى عدم التردد بالتوجه الى المراقبين الاداريين والأطباء المراقبين الموجودين في المستشفيات، في حال تعرضهم لأية مشاكل أو معوقات في ما يتعلق بالاستشفاء أو الاتصال على الخط الساخن (#2424) لمعالجة قضاياهم".
المصدر:
الوكالة الوطنية
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