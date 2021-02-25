القوات الإسرائيلية تطلق كلاباً بوليسية في محيط مستعمرة مسكاف عام

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن قوات العدو الاسرائيلي أطلقت ثلاثة كلاب بوليسية في محيط مستعمرة مسكاف عام، وتقوم بتمشيط المنطقة الحرجية الواقعة في خراج بلدة عديسة، وهي منطقة متحفظ عليها دوليا.