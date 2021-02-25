لبنان

القوات الإسرائيلية تطلق كلاباً بوليسية في محيط مستعمرة مسكاف عام

Lebanon 24
25-02-2021 | 12:19
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن قوات العدو الاسرائيلي أطلقت ثلاثة كلاب بوليسية في محيط مستعمرة مسكاف عام، وتقوم بتمشيط المنطقة الحرجية الواقعة في خراج بلدة عديسة، وهي منطقة متحفظ عليها دوليا.
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