18
o
بيروت
18
o
طرابلس
16
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
15
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
16
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
القوات الإسرائيلية تطلق كلاباً بوليسية في محيط مستعمرة مسكاف عام
Lebanon 24
25-02-2021
|
12:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن قوات العدو الاسرائيلي أطلقت ثلاثة كلاب بوليسية في محيط مستعمرة مسكاف عام، وتقوم بتمشيط المنطقة الحرجية الواقعة في خراج بلدة عديسة، وهي منطقة متحفظ عليها دوليا.
مواضيع ذات صلة
الجيش: طيران العدو الاسرائيلي خرق الأجواء اللبنانية
Lebanon 24
الجيش: طيران العدو الاسرائيلي خرق الأجواء اللبنانية
25/02/2021 16:47:28
25/02/2021 16:47:28
Lebanon 24
Lebanon 24
طيران حربي اسرائيلي في أجواء بيروت وجبل لبنان على علو متوسط
Lebanon 24
طيران حربي اسرائيلي في أجواء بيروت وجبل لبنان على علو متوسط
25/02/2021 16:47:28
25/02/2021 16:47:28
Lebanon 24
Lebanon 24
اللواء عباس ابراهيم لـ"الحرة" أدعو لتشكيل لوبي لبناني غير طائفي في الولايات المتحدة ليقف مع مصلحة لبنان فقط ونحن لا نقل كفاءة عن الاسرائيليين وهم لديهم لوبي قوي هناك
Lebanon 24
اللواء عباس ابراهيم لـ"الحرة" أدعو لتشكيل لوبي لبناني غير طائفي في الولايات المتحدة ليقف مع مصلحة لبنان فقط ونحن لا نقل كفاءة عن الاسرائيليين وهم لديهم لوبي قوي هناك
25/02/2021 16:47:28
25/02/2021 16:47:28
Lebanon 24
Lebanon 24
تحليق للطيران الحربي الاسرائيلي على مستوى متوسط في أجواء بيروت وجبل لبنان
Lebanon 24
تحليق للطيران الحربي الاسرائيلي على مستوى متوسط في أجواء بيروت وجبل لبنان
25/02/2021 16:47:28
25/02/2021 16:47:28
Lebanon 24
Lebanon 24
اسرائيل
لبنان
تابع
الأكثر قراءة
تقلبّات في الطقس بلبنان...هل نشهد عاصفة جديدة؟
Lebanon 24
تقلبّات في الطقس بلبنان...هل نشهد عاصفة جديدة؟
21:33 | 2021-02-24
24/02/2021 09:33:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أفعى بطول 2,15 متراً في عكار!
Lebanon 24
أفعى بطول 2,15 متراً في عكار!
19:47 | 2021-02-24
24/02/2021 07:47:54
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الجميلة ابنة شقيق كاظم الساهر.. ضجة حول صورها معه وهذا ما كشفته
Lebanon 24
هذه الجميلة ابنة شقيق كاظم الساهر.. ضجة حول صورها معه وهذا ما كشفته
18:00 | 2021-02-24
24/02/2021 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام: أيها اللبنانيون.. هكذا أصبحت رواتبكم بعد انهيار الليرة! (صور)
Lebanon 24
بالأرقام: أيها اللبنانيون.. هكذا أصبحت رواتبكم بعد انهيار الليرة! (صور)
17:35 | 2021-02-24
24/02/2021 05:35:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الحملة العنيفة عليه.. شاهدوا كيف "فقد الفرزلي اعصابه" على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
بعد الحملة العنيفة عليه.. شاهدوا كيف "فقد الفرزلي اعصابه" على الهواء (فيديو)
06:05 | 2021-02-25
25/02/2021 06:05:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:33 | 2021-02-25
منيمنة بحث مع حسن في تأمين اللقاحات للاجئين
16:23 | 2021-02-25
حدادا على ارواح الجسم الطبي... صيدليات تقفل ابوابها
16:19 | 2021-02-25
تجمع العلماء المسلمين: هناك إمكانية لحلول وسط قد تخرج بحكومة إنقاذ وطني
16:16 | 2021-02-25
انقلاب سيارة على طريق الصنوبر- برقايل (فيديو)
16:05 | 2021-02-25
بعد ارتفاع ساعات التقنين.. بيان هام من "كهرباء لبنان"
15:48 | 2021-02-25
قبلان: من يعرقل تشكيل الحكومة الإصلاحية الانقاذية لا يريد صلاح اللبنانيين
فيديو
انفجار ثانٍ في المرفأ ونار ودخان في الجيّة والدولار بـ 14 ألف .. توقعات خطيرة مع تمام بليق (فيديو)
Lebanon 24
انفجار ثانٍ في المرفأ ونار ودخان في الجيّة والدولار بـ 14 ألف .. توقعات خطيرة مع تمام بليق (فيديو)
09:00 | 2021-02-25
25/02/2021 16:47:28
Lebanon 24
Lebanon 24
دقيقة ونصف بدون تنفّس.. شاب يحطم الرقم القياسي للغطس تحت الجليد!
Lebanon 24
دقيقة ونصف بدون تنفّس.. شاب يحطم الرقم القياسي للغطس تحت الجليد!
23:00 | 2021-02-24
25/02/2021 16:47:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أسدٌ مفترس يتجوّل في أحياء مدينة عربية! (فيديو)
Lebanon 24
أسدٌ مفترس يتجوّل في أحياء مدينة عربية! (فيديو)
21:00 | 2021-02-24
25/02/2021 16:47:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact