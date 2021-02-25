لبنان

اوهانيان عرضت مع وزني شوؤنا وزارية

Lebanon 24
25-02-2021 | 13:11
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زارت وزيرة الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال فارتينيه أوهانيان وزير المال غازي وزني، وبحثت معه في شؤون تتعلق بالوزارة وموازنتها.

و أفاد المكتب الاعلامي لأوهانيان في بيان، انه "تم الاتفاق على المحافظة على البنود الأساسية في موازنة وزارة الشباب والرياضة للعام 2021، بما فيها بند المساهمات المالية كي تتمكن الوزارة من الاستمرار بالحد الأدنى من المهام الموكلة إليها".

كما بحث الوزيران في "قانون برنامج الخاص بإنشاء ملاعب رياضية، والمتعلق بالإنماء المتوازن للملاعب في مختلف المناطق اللبنانية، وتم الاتفاق على الصيغة المناسبة بش
المصدر: الوكالة الوطنية
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