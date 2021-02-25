لبنان

عون تابع موضوع التسرّب النفطي: لإجراء مسح شامل بحثاً عن اي بقع ملوثة

Lebanon 24
25-02-2021 | 13:32
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تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المعطيات المتوافرة عن التسرّب النفطي الذي حصل في شواطئ الاراضي المحتلة، والاجراءات الواجب اتخاذها للحد من تأثيره السلبي على الساحل اللبناني، وشدد على ضرورة إجراء مسح شامل للمياه الاقليمية اللبنانية من الجنوب حتى الشمال بحثًا عن اي بقع ملوثة.
 
 
 
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