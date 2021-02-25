لبنان

في جزين محاضر ضبط بحق المخالفين

Lebanon 24
25-02-2021 | 13:25
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جال مراقبون من وزارة الاقتصاد على الملاحم والمؤسسات التجارية في مدينة جزين لمراقبة الاسعار وعدم احتكار المواد الغذائية، وسطروا محاضر ضبط بالمخالفين ، وذلك بمؤازرة عناصر من مديرية امن الدولة فرع جزين .
المصدر: الوكالة الوطنية
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جزين

محاضر ضبط

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