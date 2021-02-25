في جزين محاضر ضبط بحق المخالفين

جال مراقبون من وزارة الاقتصاد على الملاحم والمؤسسات التجارية في مدينة جزين لمراقبة الاسعار وعدم احتكار المواد الغذائية، وسطروا محاضر ضبط بالمخالفين ، وذلك بمؤازرة عناصر من مديرية امن الدولة فرع جزين .