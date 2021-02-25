الحرارة الى ارتفاع.. متى تعود الأمطار؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا مشمسا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية، بينما تبقى دون تعديل على الساحل.



وجاء في النشرة الآتي:



- الحال العامة: طقس مستقر ودافىء نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط ، يتحول الى متقلب وماطر بداية الاسبوع المقبل.