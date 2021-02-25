لبنان

الحرارة الى ارتفاع.. متى تعود الأمطار؟

Lebanon 24
25-02-2021 | 13:26
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا مشمسا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية، بينما تبقى دون تعديل على الساحل.
 
وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس مستقر ودافىء نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط ، يتحول الى متقلب وماطر بداية الاسبوع المقبل.
 
- معدل شهر شباط لدرجات الحرارة: بين 11 و19 درجة مئوية.


- الطقس المتوقع في لبنان:
الخميس: صاف الى قليل الغيوم مع استقرار في درجات الحرارة، وضباب محلي على المىرتفعات.


الجمعة: مشمس مع ارتفاع بسيط في الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية، بينما تبقى دون تعديل على الساحل .


السبت: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي في الحرارة، حيث تتخطى معدلاتها الموسمية كما تنشط الرياح احيانا خصوصا جنوب البلاد.


الاحد: قليل الغيوم مع بداية انخفاض في درجات الحرارة ورياح ناشطة، يتحول مساء الى غائم مع تشكل ضباب على المرتفعات واحتمال امطار خفيفة محلية ليلا.


- الحرارة على الساحل من 9 الى 20 درجة، فوق الجبال من 5 الى 16 درجة، في الداخل من 4 الى18 درجة
- الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية، سرعتها بين 4 و 25 كلم/س.
- الانقشاع: جيد.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45و 60%.
- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 20 درجة.
- الضغط الجوي: 767 ملم زئبق
- ساعة شروق الشمس: 6,12
- ساعة غروب الشمس: 17,31

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