باسيل يتصل بالراعي.. وهذا ما دار بينهما

ذكرت مراسلة الـOTV أن اتصال رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بالبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي حصل قبيل دقائق من دخول وفد التيار الى بكركي.وأشارت إلى أن رئيس التيار أكد ورسخ الحرص على استمرار التواصل بين الطرفين والاتفاق مع غبطته حول افكار عدة.كذلك، شرح باسيل للراعي الاسباب التي حالت دون حضوره شخصيا لكنه أكد انه في أي لحظة سيزور بكركي وعندها رد البطريرك بالقول: البيت بيتك ساعة البدك.وفي سياق منفصل، شكل الاتصال مناسبة لمعايدة غبطته بعيد ميلاده المصادف اليوم.