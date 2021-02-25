لبنان

عكر بحثت في اوضاع الجامعات

Lebanon 24
25-02-2021 | 13:47
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 استقبلت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر رئيس جامعة اللويزة الأب بيار نجم، يرافقه مدير الشؤون العامة والبروتوكول في الجامعة ماجد بوهدير، ورئيس الجامعة اليسوعية الأب سليم دكاش، وبحثت معهم في أوضاع الجامعات وحاجاتها وسبل تخطيها، بالإضافة الى الأقساط الجامعية للطلاب من أبناء الضباط والعسكريين في الجيش اللبناني المنتسبين الى هذه الجامعات، لا سيما في ظل الأوضاع الإقتصادية والمالية الضاغطة.
المصدر: الوكالة الوطنية
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