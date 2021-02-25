موسى : تمت الموافقة على قانون عربي اطاري للجرائم البيئية والملكية الفكرية

قال عضو كتلة "التنمية والتحرير" النيابية النائب ميشال موسى في بيان، "شاركنا اليوم في اجتماع افتراضي للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي برئاسة رئيس مجلس الامة في دولة الامارات العربية المتحدة صقر غباش وممثلي البرلمانات العربية."وأشار إلى أنه " تمت الموافقة على تقرير الامين العام للاتحاد فايز الشوابكة للسنة المنصرمة وموازنة السنة الماضية والحالية للاتحاد."وأكد أنه" تمت الموافقة أيضا على فكرة اقتراحي قانون عربي اطاري للجرائم البيئية وللملكية الفكرية".واختتم الاجتماع، باصدار بيان دعم للقضية الفلسطينية.