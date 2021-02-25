رموه وهو مصاب بطلق ناري.. هذا ما جرى امام طوارئ مستشفى في بعلبك

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن مجهولين يستقلون سيارة "فولفو" عمدوا ظهر أمس إلى رمي السوري ب.ح. س. امام طوارئ مستشفى دار الأمل الجامعي في بعلبك مصابا بطلق ناري في بطنه، وفروا إلى جهة مجهولة.