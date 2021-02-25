الحريري التقى السفير التركي في زيارة وداعية

استقبل الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري بعد ظهر اليوم في بيت الوسط، السفير التركي هاكان تشاكيل، في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه الديبلوماسية في لبنان.