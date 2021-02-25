لبنان

الحريري التقى السفير التركي في زيارة وداعية

Lebanon 24
25-02-2021 | 15:18
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استقبل الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري بعد ظهر اليوم في بيت الوسط، السفير التركي هاكان تشاكيل، في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه الديبلوماسية في لبنان.
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سعد الحريري

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