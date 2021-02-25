محافظ يستغل نفوذه ويبطل قرار وزير الداخلية



علم "لبنان24" انه بعد قرار أصدره وزير الداخلية محمد فهمي يقضي بنقل احد العاملين في إحدى المحافظات من مركز الى آخر بسبب تراكم الشكاوى المقدّمة ضدّه، عمل المحافظ مستغلا نفوذه السياسي على إبطال قرار الوزير والإبقاء على هذا الموظف في مكانه على الرغم من كل الشبهات التي تحوم حوله.