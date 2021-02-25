الكشف عن عملية سرقة سِلع غذائية بـ23 مليون ليرة.. من هو الرأس المدبّر؟ (صور)

صـدر عــــن المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة البـلاغ التالـي:بتاريخ 22-2-2021، ادعى: - م. ف. (مواليد عام 1992، لبناني) -يعمل سائق سيّارة "بيك آب" في شركة نقل مواد غذائية- لدى فصيلة الأوزاعي في وحدة الدرك الإقليمي، ضدّ مجهول بجرم سرقة حمولة سِلع غذائية تُقَدَّر قيمتها بـ /23/ مليون ليرة لبنانية، بطريقة احتيالية. فقد صرّح أنّه بعد نقل البضاعة من سيّارة البيك أب، التي يقودها، إلى سيّارة بيك أب ثانية (سيّارة مستلم البضاعة) بهدف بيعها، طَلبَ منه السّائق الآخر التّوجّه إلى مكانٍ ثانٍ لتسليمه ثمن البضاعة -بناءً على اتفاق مسبق بينهما- وما إن وصلا إلى المكان المقصود توارى الأخير عن الأنظار، بعد فراره بالحمولة.نتيجةً للمتابعة، تم تحديد هوية سائق سيّارة البيك أب الفارّ، ويدعى: (ر.ع. مواليد عام 1999، سوري). وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسِب إليه، وأنّ الرأس المدبّر لهذه العملية شخصٌ ملقّب بـ"أبو علي"، الذي طلب منه تسليم البضاعة -بعد الإستيلاء عليها- إلى محل لبيع المواد الغذائية "ميني ماركت" في محلة برج حمود، وإلى شخص آخر (متوارٍ عن الأنظار). بعد مداهمة الـ"ميني ماركت"، وضبط القسم الأكبر من المواد الغذائية المسروقة، تمّ توقيف صاحبها، ويدعى: (أ.ح. مواليد عام 1981، سوري) بجرم شراء مسروق.من خلال التحريّات التي قام بها عناصر الفصيلة المذكورة، تمكّنوا من تحديد هوية ومكان الرأس المدبّر لهذه العمليات فتمّت مداهمته من دون العثور عليه، كونه توارى عن الأنظار. كذلك تبيّن قيامه بعملية احتيالية مشابهة في وقتٍ سابق، وذلك بعد أن تعرّف أحد الأشخاص إلى سائق الـ"بيك آب" الموقوف، والذي أفاد أن الأخير استولى على بضاعته بتاريخ 8-2-2021 بطريقة احتيالية مماثلة.أُحيل المحضر والموقوفان إلى مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية في وحدة الشرطة القضائية للتوسّع بالتحقيق، بناءً على إشارة القضاء، والعمل جارٍ لتوقيف باقي المتورطين.