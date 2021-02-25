لبنان

حدادا على ارواح الجسم الطبي... صيدليات تقفل ابوابها

Lebanon 24
25-02-2021 | 16:23
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أقفلت صيدليات منطقتي مرجعيون وحاصبيا أبوابها من الساعة الثانية لغاية الثالثة من بعد ظهر اليوم، حدادا على ارواح الجسم الطبي، وراحة نفس الصيدلانية الدكتورة ميراي الحلو التي توفيت أمس إثر مضاعفات وباء "كورونا" خلال تأديتها واجبها الإنساني في صيدليتها في جل الديب.

ولفت أصحاب الصيدليات الى ان "هذا الاقفال جاء صرخة لحث المسؤولين على الاسراع في عملية تطعيم الطاقم الطبي كاملا، من أطباء وممرضين وصيادلة ضد هذه الجائحة التي تسبب خطرا على حياتهم في خلال تأديتهم واجبهم الانساني".
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