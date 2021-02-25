لبنان

انقلاب سيارة على طريق الصنوبر- برقايل (فيديو)

Lebanon 24
25-02-2021 | 16:16
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أفاد مراسل "لبنان 24" عن إنقلاب سيارة ووقوع حادث سير على طريق الصنوبر برقايل قرب مفرق مركز الدفاع المدني القديم، والاضرار مادية. 
 
 
 
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حادث سير

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