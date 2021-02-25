لبنان

منيمنة بحث مع حسن في تأمين اللقاحات للاجئين

Lebanon 24
25-02-2021 | 16:33
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عقد ظهر اليوم في وزارة الصحة العامة اجتماع بين وزير الصحة الدكتور حمد حسن ورئيس "لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني" الدكتور حسن منيمنة، في حضور المدير العام للوزارة الدكتور فادي سنان ومدير مكتب اللجنة عبد الناصر الايي. وجرى البحث في مسار عملية التلقيح من وباء "كورونا" على الصعيد العام، وخصوصا ما يتعلق من شمولها باللاجئين الفلسطينيين.

منيمنة
وطرح منيمنة "امكانية استيراد مجموعة من 300 الف لقاح للاجئين الفلسطينيين، يتم تمويلها من الجهات المانحة وتوزيعها على مراكز تلقيح قريبة من المخيمات وداخل بعضها".

حسن
ورحب الوزير حسن بالموضوع، واكد "استعداد الوزارة لإنجاز هذا الامر"، وتعهد بطلب "شراء 300 الف لقاح اضافي مضاد للفيروس على ما سبق وطلبته الدولة اللبنانية من شركة "AstraZeneca" لصالح اللاجئين المسجلين على منصة وزارة الصحة، على ان يتم الاسراع في استكمال تسجيل كل الفلسطينيين على هذه المنصة".

الاونروا
من جهة اخرى عقد منيمنة اجتماعا مع مدير "وكالة الاونروا" كلاوديو كوردوني وبحث معه مسألة تولي الوكالة عملية تسجيل الفلسطينيين على منصة وزارة الصحة اللبنانية. وابدى كوردوني استعدادا اوليا بتولي هذه المهمة".

واكدت اللجنة في بيان، انها "تستمر في اطار خطتها لتعزيز قدرة اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات والتجمعات الفلسطينية على مواجهة خطر تفشي فيروس كورونا، بتجهيز المستشفيات الفلسطينية في مختلف المناطق اللبنانية بغرف العناية الفائقة ومراكز العزل وكل متطلبات علاج كورونا. وقد انهت تجهيز مركز الحجر في مستشفى صفد التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في البداوي. على ان يتبعه لاحقا افتتاح 4 مراكز اخرى للحجر، وتجهيز قسم لكورونا في مستشفيي الهمشري في صيدا والنداء الانساني في عين الحلوة، بالاضافة الى توفير فحوص "PCR" وسيارتي اسعاف لنقل المصابين وتدريب الطواقم الطبية الفلسطينية".
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