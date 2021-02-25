لبنان

توتر في عكار.. العثور على عبوة ناسفة أمام منزل مؤهل أول (صورة)

Lebanon 24
25-02-2021 | 16:42
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عثر اليوم الخميس أمام منزل المؤهل أول المتقاعد في الجيش "ك.ج" على عبوة ناسفة في منطقة اكروم العصفورية في عكار، بحسب ما يتم التداول به.

وحضرت قوة من الجيش ومخابرات الجيش وتم تطويق المكان فيما حضر الخبير العسكري وتم نقل العبوة وتفجيرها على بعد 300 متر من مكان تواجدها والتي قدرت زنتها بما يقارب الـ3 كليو غرام والتي تحتوي على صواعق وقنابل "تي ان تي".

وبحسب المعولومات الأولية، فإن العبوة وضعت لاسباب عائلية ثأرية. وقد فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث ولكشف الفاعلين.
 
ينفرد "لبنان 24" بنشر صورة حصرية للعبوة.
 
 
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