لبنان

مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان تنجز إصلاح خط الديشونية بعبدا

Lebanon 24
25-02-2021 | 17:01
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أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، في بيان انها "باشرت بتوجيهات من رئيس مجلس الإدارة المدير العام المهندس جان جبران، بأعمال تأهيل كامل قناة الامير بشير الممتدة من نبع الصفا حتى معاصر بيت الدين من الداخل والخارج ومعالجة التسرب وترميم القسم المتضرر منها، بغية الإستفادة القصوى من هذه القناة لتأمين مياه الري في ظل الظروف المعيشية الصعبة.

من جهة ثانية، أنجزت المؤسسة إصلاح العطل الذي طرأ نتيجة انهيارات في التربة على خط الجر الرئيسي الذي يغذي محطة تكرير الديشونية - بعبدا من نبع الديشونية. وعادت التغذية بالمياه إلى طبيعتها في المناطق التي تتغذى منه وهي الشياح - عين الرمانة - حارة حريك - الحدث سانت تيريز- حي الأميركان- حي أبو جودة والليلكي".
 
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