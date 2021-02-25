كم بلغ عدد اصابات كورونا في صفوف الوافدين؟

افادت وزارة الصحة العامة باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بين21 و23 شباط، وأظهرت النتائج وجود أربعين (40) حالة إيجابية.وجاءت نتائج 21/2/2021 كالتالي:" رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)" رحلة أضنا : الشركة التركية رقم 7836 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)" رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)" رحلة البصرة : شركة MEA رقم 333 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالتان إيجابيتان)" رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)" رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)" رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)" رحلة النجف : شركة MEA رقم 327 (خمس عشرة حالة إيجابية)" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)" رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1423 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة باريس : شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية)" رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية)" رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)" رحلة كوبنهاغن : شركة MEA رقم 226 (جميعها سلبية)" رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة دمشق : شركة Q6 رقم 203 (جميعها سلبية)