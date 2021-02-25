لبنان

كم بلغ عدد اصابات كورونا في صفوف الوافدين؟

Lebanon 24
25-02-2021 | 17:23
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افادت وزارة الصحة العامة باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بين21 و23 شباط، وأظهرت النتائج وجود أربعين (40) حالة إيجابية.

وجاءت نتائج 21/2/2021 كالتالي:


" رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)
" رحلة أضنا : الشركة التركية رقم 7836 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)
" رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)
" رحلة البصرة : شركة MEA رقم 333 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالتان إيجابيتان)
" رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)
" رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)
" رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)
" رحلة النجف : شركة MEA رقم 327 (خمس عشرة حالة إيجابية)
" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)
" رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1423 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة باريس : شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية)
" رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية)
" رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)
" رحلة كوبنهاغن : شركة MEA رقم 226 (جميعها سلبية)
" رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة دمشق : شركة Q6 رقم 203 (جميعها سلبية)
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