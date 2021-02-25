لبنان

الجيش: عبوة ناسفة في أكروم

Lebanon 24
25-02-2021 | 17:28
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عثر بالقرب من منزل ر.ك.ج في محلة العصفورية - منطقة جبل اكروم، على عبوة ناسفة معدة للتفجير، موضوعة في محفظة سوداء كبيرة وبداخلها جهاز توقيت.

وحضرت الى المكان دورية من المخابرات وقوة من الجيش طوقت المكان، وعمل الخبير العسكري على تفكيك العبوة ونقلها بعيدا عن الاماكن الآهلة، حيث تم تفجيرها.

وقدرت زنة العبوة بنحو 3 كيلوغرامات، وهي مجهزة بصواعق وقنابل و"تي.أن.تي".

وفتحت مخابرات الجيش والاجهزة الامنية المختصة تحقيقا بالحادثة لمعرفة ملابساتها وكشف الفاعلين.
المصدر: الوكالة الوطنية
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