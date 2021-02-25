توقيف فلسطينيَين في البقاع الأوسط وضبط ذخائر ومناظير

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:



بتاريخ 25 / 2 / 2021، دهمت دورية من مديرية المخابرات منزلاً ومخرطة في بلدتي تعلبايا وبر الياس- البقاع الأوسط تعودان للفلسطينيين (ي. ب) وشقيقه (م. ب) حيث أوقفتهما. كما ضبطت داخل المخرطة كمية كبيرة من الذخائر، متفجرات من نوع TNT، صواعق، قذائف هاون، ألغام مضادة للأفراد، قنابل يدوية، قذائف ب7 ومناظير.





سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص. سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.