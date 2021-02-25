لبنان

اللواء ابراهيم في بكركي

Lebanon 24
25-02-2021 | 17:36
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 يستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في هذه الأثناء، في الصرح البطريركي في بكركي، المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم.
 
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