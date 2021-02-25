لبنان

مواطن يحمل لافتة كُتب عليها "رحمتك يا الله عندي ولاد و أجار بيت".. وهذه حقيقته!

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
25-02-2021 | 17:42
A-
A+
Doc-P-797348-637498717628938678.jpg
Doc-P-797348-637498717628938678.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شوهد مواطن في ساحة حلبا في محافظة عكّار يحمل ورقة قد كتب عليها "رحمتك يا الله عندي ولاد و أجار بيت"، طالباً من المواطنين المارين مد يد العون له.
 
ووفق معلومات خاصّة لـ"لبنان 24"، فإن المواطن قد إنتحل أكثر من إسم وجنسية وبلدة، ويجول في مناطق عدة حاملاً هذه اللافتة. كما يتهرّب مراتٍ عدّة من أسئلة المواطنين. وشوهدَ أيضاً أكثر من مرّة في عدد من البلدات في عكار ودريب الأوسط والجومة وعلى طرقات المنية والعبدة وحتى في مدينة طرابلس.
 
 

وطالب الاهالي الأجهزة الأمنية بضرورة توقيفه والتأكد منه عنه وضعه  خصوصاً أنه يستغل عاطفة المواطن بالوضع الراهن.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:26 | 2021-02-25
22:01 | 2021-02-25
21:55 | 2021-02-25
21:35 | 2021-02-25
21:29 | 2021-02-25
21:28 | 2021-02-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website