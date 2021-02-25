مواطن يحمل لافتة كُتب عليها "رحمتك يا الله عندي ولاد و أجار بيت".. وهذه حقيقته!

شوهد مواطن في ساحة حلبا في محافظة عكّار يحمل ورقة قد كتب عليها "رحمتك يا الله عندي ولاد و أجار بيت"، طالباً من المواطنين المارين مد يد العون له.

ووفق معلومات خاصّة لـ"لبنان 24"، فإن المواطن قد إنتحل أكثر من إسم وجنسية وبلدة، ويجول في مناطق عدة حاملاً هذه اللافتة. كما يتهرّب مراتٍ عدّة من أسئلة المواطنين. وشوهدَ أيضاً أكثر من مرّة في عدد من البلدات في عكار ودريب الأوسط والجومة وعلى طرقات المنية والعبدة وحتى في مدينة طرابلس.