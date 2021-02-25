لبنان

ممثلة اليونيسف: نبذل جهدنا لدفع رواتب الأساتذة المتعاقدين

Lebanon 24
25-02-2021 | 17:39
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 قالت ممثلة "اليونيسف" في لبنان يوكي موكو، في بيان، ان "اليونيسف "تدرك الوضع الصعب الذي يواجهه الأساتذة المتعاقدون في التعليم الرسمي في ما يتعلق بدفع الرواتب المستحقة، وتؤكد متابعتها للموضوع وتعاطفها مع المعلمين".

وأضافت: "تم اليوم إبلاغ ممثلي لجنة أساتذة الدوام المسائي للطلاب غير اللبنانيين خلال الاجتماع معهم، تواصل اليونيسف العمل عن كثب مع الشركاء، بما في ذلك وزارة التربية والتعليم العالي، لضمان تسوية المدفوعات المستحقة في أقرب وقت.
يمثل الوضع الاقتصادي والبيئة المالية الخارجية تحديات كبيرة. تدعو اليونيسف إلى دفع المستحقات المتبقية و المضي بالآلية المتّبعة بما يخدم مصلحة المعلمين والأطفال".

وأثنت على "إستمرار المعلمين في إلتزاماتهم تجاه طلابهم، وخصوصا في هذه الأوقات الصعبة، وعلى مساعدتهم للأطفال في مواصلة التعلم خلال وباء COVID-19 وضمان عدم ترك أحد منهم".

وأكدت ان "اليونيسف والمجتمع الدولي يلتزمان بتوفير التعليم لجميع الأطفال المقيمين في لبنان، وضمان توافر الأموال لتحويلها إلى السلطات الوطنية لضمان حصول كل طفل ضعيف يعيش في لبنان على تعليم جيد".
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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