إصابة شخصين بحادث سير على طريق عام برقايل بنين

اصيب شخصان بجروح ورضوض بليغة إثر حادث سير على طريق عام برقايل - ببنين - جرد القيطع بين سيارة رباعية الدفع وسيارة أخرى نوع "مرسيدس".

وحضرت القوى الامنية المختصة الى مكان الحادث.