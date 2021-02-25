لبنان

إصابة شخصين بحادث سير على طريق عام برقايل بنين

Lebanon 24
25-02-2021 | 18:18
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اصيب شخصان بجروح ورضوض بليغة إثر حادث سير على طريق عام برقايل - ببنين - جرد القيطع بين سيارة رباعية الدفع وسيارة أخرى نوع "مرسيدس".
 
وحضرت القوى الامنية المختصة الى مكان الحادث.
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