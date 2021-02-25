إبراهيم التقى الراعي: أي شخص يريد العمل للبنان يأخذ الدفع من غبطته

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم في بكركي.

وبعد اللقاء، أشار إبراهيم إلى أنّ "زيارة غبطة البطريرك مفيدة دائماً وتعطي دفعاً"، وأضاف: "اي شخص يريد العمل للبنان ولمصلحة البلد يأخذ الدفع من غبطته".