لبنان

انتحل صفة طبيب وأجرى عمليات جراحية في الحدت.. إليكم قصة المحتال "أ.س."

Lebanon 24
25-02-2021 | 18:32
A-
A+
Doc-P-797362-637498751152266858.jpg
Doc-P-797362-637498751152266858.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أحال وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن على رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل، ملف السيد "أ.ع. س." لانتحاله صفتي طبيب وموظف مراقب لدى وزارة الصحة العامة، بعدما أثبتت عملية دهم قام بها فريق مراقب تابع للوزارة بمؤازرة أمن الدولة، أن المدعى عليه يعاين المرضى ويمارس الأعمال الطبية والجراحية في عيادة طبية في منطقة الحدث - شارع الجاموس من دون الإستحصال على الشهادات المطلوبة.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:26 | 2021-02-25
22:01 | 2021-02-25
21:55 | 2021-02-25
21:35 | 2021-02-25
21:29 | 2021-02-25
21:28 | 2021-02-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website