انتحل صفة طبيب وأجرى عمليات جراحية في الحدت.. إليكم قصة المحتال "أ.س."

أحال وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن على رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل، ملف السيد "أ.ع. س." لانتحاله صفتي طبيب وموظف مراقب لدى وزارة الصحة العامة، بعدما أثبتت عملية دهم قام بها فريق مراقب تابع للوزارة بمؤازرة أمن الدولة، أن المدعى عليه يعاين المرضى ويمارس الأعمال الطبية والجراحية في عيادة طبية في منطقة الحدث - شارع الجاموس من دون الإستحصال على الشهادات المطلوبة.