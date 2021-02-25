السفيرة الفرنسية تزور باسيل.. هذا ما بحثه الطرفان

استقبل رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل في منزله في اللقلوق، سفير تونس في لبنان بوراوي الامام، في حضور رامي المجذوب، وتناول البحث العلاقات بين البلدين وما يجمعهما من تجربة ديمقراطية، وجرى التطرق إلى التجربة التونسية في مجال تطوير الدولة المدنية وتبادل الخبرات في هذا الإطار.





كذلك، استقبل باسيل السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو والقنصل العام كريم بن شيخ والمستشارة السياسية إيناس بن كريم، في حضور النائب نقولا الصحناوي والوزيرة السابقة ندى البستاني وبشير حداد، وكان عرض مطول لملف العلاقات الثنائية والاهتمام الفرنسي بما يتصل بتشكيل ‏الحكومة وتنفيذ الإصلاحات وكل ما هو مطلوب من لبنان على الصعد السياسية والمالية والاجتماعية، انطلاقا من المبادرة الفرنسية، وتم التأكيد على استمرار التواصل بين الجانبين.