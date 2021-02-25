أبيض: ما زلنا غير راغبين في السيطرة على حدودنا

غرد مدير مستشفى الحريري فراس الابيض عبر "تويتر"، قائلاً: "بعد مرور عام على وصول أول حالة إصابة بفيروس كوفيد إلى لبنان على متن طائرة ما زلنا غير قادرين أو غير راغبين في السيطرة على حدودنا"، مشيرا إلى رصد "15 حالة إيجابية وصلت على رحلة واحدة من النجف".