وهبه: تكتم اسرائيلي حول التسرب النفطي

لفت وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبه الى أنه "خاطب الامم المتحدة حول التسرب النفطي لاستكشاف الامكانات التي يمكن للبنان سلوكها".



وفي حديثٍ له عبر قناة الـ otv، رأى وهبه أن "هناك تكتم اسرائيلي حول التسرب النفطي واسبابه وعلى الامم المتحدة ان تطلب من العدو كشف حقيقة الاسباب والكميات".