الحواط: بكركي تنطق بالحق وكلنا معها

غرد النائب زياد الحواط عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "تطرح بكركي تصورها لحل إنقاذي: الحياد يعيد الوطن المخطوف لجميع أبنائه، والمؤتمر الدولي برعاية الامم المتحدة فيه تحقيق لمصلحة لبنانية جامعة والضغط لتطبيق الدستور. يردون عليها بالالتفاف ومحاولة نسف الطائف ووضع اليد على لبنان والتحضير لدستور جديد. لن تنجحوا، بكركي تنطق بالحق، وكلنا معها".

