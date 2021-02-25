صيادلة أضاءوا الشموع لراحة أنفس زملاء لهم قضوا جراء جائحة "كورونا"

تجمع عدد من الصيادلة أمام "بيت كل الصيادلة" - نقابة صيادلة لبنان، للمطالبة بتلقي اللقاح على وجه السرعة، وأضاءوا الشموع لراحة أنفس زملائهم الذين استشهدوا اثناء تأديتهم واجبهم الانساني في صيدلياتهم: وليد الولي، مصطفى بدر الدين وميراي الحلو.





وألقى رئيس ندوة الصيادلة في حزب الكتائب الصيدلي جو سلوم كلمة، قال فيها: "نجتمع اليوم صيادلة لبنان لإضاءة الشموع عن روح زميلة حبيبة لنا هي ميراي حلو، التي استشهدت جراء اصابتها بوباء كورونا، وهي تؤدي واجبها الانساني، في صيدليتها، وسبقها زملاء كثر، ومئات الصيادلة في المستشفيات الان بحال الخطر".





أضاف: "اجتمعنا اليوم لنناشد ضمائر المسؤولين ونحملهم المسؤولية المعنوية والجزائية عن روح أي شهيد في مجال الصيدلة، جراء التآمر والتباطؤ دون مبرر في اعطاء اللقاح لكافة الصيادلة في كل المناطق، بالسرعة القصوى. ان الصيادلة هم أيضا أكثر تعرضا للوباء في الجسم الطبي بسبب الاحتكاك المباشر مع المصاب بغياب الوقاية الكاملة. هذا، عدا عن الخطر الذي نتعرض له جراء الضائقة الاقتصادية والسياسة الدوائية الخاطئة".