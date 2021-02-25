إليكم آخر مستجدات "كورونا" في مستشفى الحريري

أصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي تقريره عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا داخل، وجاء فيه:





- عدد اللقاحات ضد فيروس كورونا التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19: 156.



- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 906 فحوصات.



- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 111.



- عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 24.



- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 2.



- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 981 حالة شفاء.



- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها:



عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 53.