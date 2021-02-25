"سوبر ماركت" شهيرة تخزن سلعًا مدعومة غير معروضة للبيع!

أعلنت مديرية العامة لأمن الدولة على حسابها عبر "تويتر"، "آزرت دورية من المديرية العامة لأمن الدولة مراقبين من مصلحة حماية المستهلك، خلال الكشف على مستودعات بعض السوبرماركت والمحلات التجارية".



وأضافت: "ضبطت سلعاً مدعومة مخزّنة وغير معروضة للبيع في مستودع لو شاركوتييه عون في محلة سد البوشرية، فتم تسطير محضر ضبط وحجز السلع المخزّنة".