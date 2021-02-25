لبنان

"سوبر ماركت" شهيرة تخزن سلعًا مدعومة غير معروضة للبيع!

Lebanon 24
25-02-2021 | 22:01
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أعلنت مديرية العامة لأمن الدولة على حسابها عبر "تويتر"، "آزرت دورية من المديرية العامة لأمن الدولة مراقبين من مصلحة حماية المستهلك، خلال الكشف على مستودعات بعض السوبرماركت والمحلات التجارية".

وأضافت: "ضبطت سلعاً مدعومة مخزّنة وغير معروضة للبيع في مستودع لو شاركوتييه عون في محلة سد البوشرية، فتم تسطير محضر ضبط وحجز السلع المخزّنة".
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