لبنان

في الجنوب...توقيف سوريًّ لدى محاولته سرقة اسلاك كهرباء في سوق الخان

Lebanon 24
25-02-2021 | 22:50
A-
A+
Doc-P-797427-637498906790809314.jpg
Doc-P-797427-637498906790809314.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اوقفت دورية من مفرزة استقصاء الجنوب السوري ع. ا لدى محاولته سرقة اسلاك كهرباء محلة سوق الخان بعد قطعهم. وسلم الى مخفر حاصبيا لمتابعة التحقيق معه بناء لاشارة القضاء المختص.
مواضيع ذات صلة
توقيف مروج لمادة الكوكايين في حاصبيا
lebanon 24
26/02/2021 02:11:49 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيف فلسطينيَين في البقاع الأوسط وضبط ذخائر ومناظير
lebanon 24
26/02/2021 02:11:49 Lebanon 24 Lebanon 24
محتجون قطعوا الطريق امام المحكمة العسكرية خلال اعتصامهم المستمر منذ ايام احتجاجا على التوقيفات لعدد من الناشطين (الوطنية للإعلام)
lebanon 24
26/02/2021 02:11:49 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع عن توقيفات طرابلس: غير مقبول ان يذهب الصالح بعزا الطالح
lebanon 24
26/02/2021 02:11:49 Lebanon 24 Lebanon 24

توقيف

حاصبيا

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:08 | 2021-02-26
00:57 | 2021-02-26
00:48 | 2021-02-26
00:26 | 2021-02-26
00:05 | 2021-02-26
00:00 | 2021-02-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website