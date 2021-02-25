في الجنوب...توقيف سوريًّ لدى محاولته سرقة اسلاك كهرباء في سوق الخان

اوقفت دورية من مفرزة استقصاء الجنوب السوري ع. ا لدى محاولته سرقة اسلاك كهرباء محلة سوق الخان بعد قطعهم. وسلم الى مخفر حاصبيا لمتابعة التحقيق معه بناء لاشارة القضاء المختص.