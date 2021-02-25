اللجنة الطبية في مستشفى البترون: يهمنا أن نبقى مركزًا لتأمين التلقيح إسوة بسائر المناطق

أصدرت اللجنة الطبية في مستشفى البترون بيانا جاء فيه: "يهم اللجنة الطبية في مستشفى البترون كما يهم سائر المواطنين في منطقة البترون وجوارها، وخارج أي اعتبارات أخرى، أن تبقى مستشفى البترون مركزا لتأمين التلقيح للمواطنين أجمعين أسوة بسائر المناطق اللبنانية. وعليه تطالب اللجنة الطبية السلطات المعنية بالعودة عن أي قرار صادر عنها بعدم اعتبار مستشفى البترون مركزا أساسيا للتلقيح في المنطقة".