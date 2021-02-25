وزير الصحة: ما حصل مع النواب درس للجميع

أشار وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن إلى أن "الوزارة أعطت 24 إفادة لشركات خاصة لاستيراد اللقاح، ولكن لم تتمكن اي شركة من تحقيق ذلك حتى الان"، وأعلن أن "هذه الشركات ليست من بعلبك، ولا تربطني اي علاقة بأي منها".ورأى حسن لـ"صوت بيروت انترناشيونال" أن ما حصل مع النواب في موضوع التلقيح هو "درس للجميع ولكل الادارات والمؤسسات"، وأضاف: "استخلصنا العبر والهدف هو تنقية المسار للمستقبل".