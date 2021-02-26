لبنان

انتظار مآل انتخابات نقابية غداً

Lebanon 24
26-02-2021 | 00:00
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تنتظر قوى فاعلة في الحراك، مآل انتخابات نقابية غداً، ليُبنى على الشيء مقتضاه، في ما خص مستقبل التحالفات، وحتى الانتخابات النيابية، وفق أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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انتخابات نقابية

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