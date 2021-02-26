إحراج وزير

أصيب وزير في حكومة تصريف الأعمال بإحراج إزاء ما يمكن فعله، بعد تقرير طلبه عن خلاف صلاحيات بين رئيس هيئة منتخبة وموظف فئة أولى، وفق أسرار "اللواء".