لبنان

إحراج وزير

Lebanon 24
26-02-2021 | 00:05
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أصيب وزير في حكومة تصريف الأعمال بإحراج إزاء ما يمكن فعله، بعد تقرير طلبه عن خلاف صلاحيات بين رئيس هيئة منتخبة وموظف فئة أولى، وفق أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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